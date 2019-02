Termina nesta sexta o teste de ampliação da calçada da rua dos Pinheiros

O período de teste do projeto Caminhar Pinheiros, que ampliava as calçadas da rua dos Pinheiros, entre as ruas Cônego Eugênio Leite e Joaquim Antunes, para melhorar a circulação e segurança dos pedestres, termina nesta sexta-feira (15), mas teve aprovação e um resultado positivo: a pintura ampliada dessas esquinas se tornará permanente, assim como as das ruas Mateus Grou e Fradique Coutinho, que ficam próximas à estação Faria Lima (linha 4-Amarela). Hoje serão retirados os mobiliários e as floreiras, por causa da folia do Carnaval.

O objetivo do Coletivo Pinheiros, junto com o vereador José Police Neto (PSD), a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e a Subprefeitura de Pinheiros é estender as calçadas por todo o comprimento da rua dos Pinheiros, chegando até a avenida Faria Lima.

Leia mais:

Vai trocar o bilhete único anônimo por personalizado? Prepare-se para as filas

Jornalista é agredido pela segunda vez por integrantes da mafia italiana