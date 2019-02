Teleférico volta a funcionar no Parque Estoril, em São Bernardo

O teleférico do Parque Estoril, em São Bernardo, retorna depois de cerca de um ano interditado. O equipamento precisou passar por manutenção e regularização para a concessão.

O passeio tem duração de 30 minutos com trajeto de ida e volta e custo de R$ 16 por pessoa. Para metade do percurso, o valor é de R$ 10.

São cerca de 1.600 metros de extensão, com visão privilegiada. De um lado, a represa Billings e parte da via Anchieta e do outro, a paisagem da Mata Atlântica. Por questões de segurança, em dias de chuva o brinquedo não opera.

O Parque Estoril fica na rua Portugal, 1.100, Riacho Grande. O funcionamento é de quarta a domingo, das 9h às 17h. A entrada no parque custa R$ 3.