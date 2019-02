Shopping de São Bernardo desmente boatos de problemas na estrutura de prédio

A administração do Golden Square Shopping, no Jardim do Mar, em São Bernardo, divulgou comunicado na quinta-feira (14) desmentindo boatos nas redes sociais de que a estrutura do prédio estaria comprometida.

Os rumores surgiram após relatos em grupos de WhatsApp e no Facebook de vizinhos que teriam ouvido explosões e trepidações vindos do shopping, além de pessoas que, em mensagens, se identificavam como funcionários e afirmaram ter receio por conta de rachaduras.

De acordo com o Golden, o edifício passa por obras nos estacionamentos e de preparação para expansão. O empreendimento diz que ruídos e trepidações são comuns. “[As obras] não apresentam nenhum risco à segurança e bem-estar de clientes e lojistas e todas as normas de segurança e legislações vigentes estão sendo seguidas”, afirma em nota o shopping.

A Defesa Civil de São Bernardo informou ter realizado vistoria no local. “Os tremores relatados são vibrações decorrentes de demolições que são executadas com equipamentos manuais de pequeno impacto, não trazendo nenhum risco de segurança para os clientes e funcionários”, diz. O órgão informa também que as obras acontecem em horário comercial e por isso o ruído emitido obedece a legislação vigente.