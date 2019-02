Mulher dá a luz a sete bebês em parto normal no Iraque

Uma mulher iraquiana de 25 anos, cujo nome não foi divulgado, deu a luz a sete bebês em um hospital na província de Diyali, no leste do Iraque. Acredita-se que é o primeiro caso de sétuplos no país.

Um porta-voz do Departamento de Saúde do local afirmou que tanto a mãe quanto os sete bebês – seis meninas e um menino – estão perfeitamente saudáveis.

Quatro dos sete recém nascidos / Reprodução

O pai das crianças, Youssef Fadl, afirmou que a gravidez não tinha sido planejada, e agora o casal tem, no total, dez filhos.