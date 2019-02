Rio de Janeiro vai ganhar estátua de Ricardo Boechat; monumento deve ficar na praia do Leblon

O Rio de Janeiro deve receber, em breve, uma homenagem a Ricardo Boechat. O empresário Paulo Marinho, amigo do jornalista morto em queda de helicóptero na segunda-feira (11), encomendou ao escultor Roberto Sá uma estátua com as feições do “careca”.

O artista foi responsável pela estátua do também jornalista Zózimo Barroso do Amaral, que fica na praia do Leblon, na zona sul. A ideia é que o monumento fique na orla do bairro, pelo qual Boechat tinha grande carinho.

Para o empresário, essa é uma forma de homenageá-lo: “Uma oportunidade de retribuir um pouquinho do tanto que ele fez por nós. Pretendo procurar o prefeito Marcelo Crivella para que autorize a colocação dessa escultura.”

Neste sábado (16), amigos do Boechat farão uma missa em homenagem a ele na Igreja Santa Mônica, no Leblon, às 9h.