Empresa desenvolve relógio que dispensa qualquer carregador

Os relógios inteligentes têm ganhado os corações e pulsos dos aficionados por tecnologia. Além de trazer diversas funcionalidades mais próximas do alcance da mão, eles ficaram ainda mais inteligentes.

Contudo, o mercado desses produtos ainda é dominado por gigantes do Vale do Silício, como a Apple e a Samsung. Apesar disso existem algumas alternativas com recursos surpreendentes para aqueles que buscam inovação independentemente da marca.

Uma dessas opções é o Matrix Power Watch que conseguiu resolver um dos principais problemas que os relógios inteligentes enfrentam hoje: a bateria (ou a falta dela), que faz com que eles precisem ser recarregados com certa frequência.

Matrix Power Watch traz uma solução elegante para não precisar de uma tomada. Nunca! O relógio tira energia das células solares e da temperatura corporal através de pequenos geradores termoelétricos embutidos. Apesar dos adendos, o relógio consegue manter um perfil e peso reduzidos, se comparado às suas capacidades.

Além de mostrar as horas, o relógio ainda traz monitor de batimentos cardíacos, GPS integrado, sensores de aceleração, resistência a água e visor colorido.

De acordo com Nicole Cifani, vice-presidente da Matrix Industries – companhia que desenhou o relógio -, a intenção era revolucionar os “wearables”, aparelhos que são usados como peças de roupa ou acessórios. “Na campanha coletiva para financiar nosso primeiro produto, superamos nossas expectativas com US$ 1.6 milhão (cerca de R$ 6 milhões) arrecadados”, ela disse.

A empresa agora busca interessados para a segunda iteração do aparelho, em fase de protótipo. Com uma meta de US$ 100 mil, ela já arrecadou US$ 1,8 milhão (dezoito vezes o estipulado). Quem se interessou deverá receber o produto em junho deste ano.