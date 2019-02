Quina: veja os números sorteados nesta sexta-feira

Sem acertadores e acumulada, a Quina vai pagar nesta sexta-feira um prêmio de R$ 4,5 milhões ao felizardo que acertar as 5 dezenas, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta sexta-feira são:

04, 47, 51, 52, 54

LEIA TAMBÉM:

Lotofácil: veja números do sorteio desta sexta-feira

Lotomania: veja os números sorteados nesta sexta-feira



No sorteio desta quinta-feira, ninguém acertou as 5 dezenas do prêmio principal, mas 66 apostadores acertaram a quadra, e cada um ganhou um prêmio de R$ 7.441,41.

Clique aqui para ver os números do sorteio anterior.