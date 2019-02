Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso 4903 da Quina, sorteado nesta sexta-feira, e o prêmio, que já vinha acumulado do sorteio de quinta-feira, agora soma R$ 5,3 milhões, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

Nesta sexta, 108 apostadores acertaram quatro pontos e cada um levou para casa um prêmio de R$ 5.127,41

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A QUINA NESTA SEXTA-FEIRA SÃO:

04, 47, 51, 52, 54