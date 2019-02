Dezesseis apostadores acertaram as 15 dezenas do sorteio principal do concurso 1777 da Lotofácil nesta sexta-feira (dia 15) e cada um levou para casa um prêmio de R$ 119.264,38.

Outros 2.134 apostadores fizeram 14 pontos e cada um ganhou R$ 393,05

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A LOTOFÁCIL NESTA SEXTA-FEIRA SÃO:

02, 04, 06, 08, 10

12, 14, 15, 16, 18

19, 20, 21, 24, 25