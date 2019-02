Incêndio atinge mineradora da Vale na Malásia; unidade ficará fechada por duas semanas

A mineradora Vale informou nesta sexta-feira (15) que um incêndio atingiu uma unidade do seu centro de distribuição de minério de ferro na Malásia, o que deve suspender as atividades no local por aproximadamente 10 a 15 dias. “A Vale espera um impacto reduzido em seus embarques, uma vez que já estava programada parada para manutenção preventiva de 10 dias no terminal neste mesmo período”, disse a maior produtora de minério de ferro do mundo em comunicado ao mercado.

Segundo a companhia, o incêndio no importante centro de distribuição de minério de ferro da Malásia, com capacidade de exportação de 30 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, provocou apenas danos materiais. As chamas atingiram uma das casas de transferência do sistema de correias transportadoras do centro de distribuição, com o qual a Vale consegue atender os clientes asiáticos com maior agilidade.

Potencialmente, a parada da unidade pode influenciar os preços do minério de ferro, que já têm sido sustentados recentemente por preocuções de uma lacuna no suprimento da empresa, devido aos desdobramentos da tragédia em Brumadinho (MG).

Após o desastre, a Vale anunciou que a desmontagem de barragens a montante —com a mesma estrutura daquela que ruiu no mês passado— paralisaria uma capacidade produtiva de 40 milhões de toneladas ao ano, o que seria parcialmente compensado com a produção em outras unidades. Contudo, uma decisão judicial, que levou a companhia a informar clientes que não cumpriria contratos, e o cancelamento da licença de uma barragem para a mina Brucutu, em Minas Gerais, afetaram posteriormente a capacidade de 30 milhões de toneladas ao ano.

Segundo a SteelHome, desde o dia 25 de janeiro, quando a barragem da mineradora se rompeu, vitimando mais de 300 pessoas, o preço do minério de ferro para entrega na China subiu aproximadamente 14 por cento, para cerca de 88 dólares por tonelada. No início do mês a commodity chegou a superar 94 dólares, maior valor desde fevereiro de 2017.

A ação da Vale era negociada nesta sexta em queda de 0,15, no mesmo dia em que oito funcionários da companhia foram presos pela manhã em investigações sobre o caso de Brumadinho.

Na Malásia, a Vale realiza a mistura e a armazenagem do produto, encurtando para dez dias o tempo de entrega a clientes localizados na China, por exemplo. O minério de ferro que sai do Brasil leva 45 dias para chegar à Ásia.