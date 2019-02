Ops! Google Earth expõe localização secreta de mísseis de defesa de Taiwan

O governo da ilha de Taiwan contatou a empresa Google para solicitar a censura de imagens de alguns de seus mais importantes sítios militares, que foram revelados ao público acidentalmente após o lançamento da nova ferramenta de mapas 3D no Google Earth.

Imagens de alto nível de detalhamento, feitas por satélite, expuseram a localização e as estruturas de uma base militar de defesa do país, localizada no distrito de Xindian, em Nova Taipei. No mapa, é possível ter acesso ao tipo dos lançadores e até o modelo dos mísseis.

Detalhes da infraestrutura de defesa do Escritório de Segurança Nacional e do Escritório de Inteligência Militar também foram revelados, de acordo com a imprensa de Taiwan.

O Ministro da Defesa de Taiwan, Teh-fa Yen afirmou que uma força-tarefa já foi formada para dialogar com a Google e ajustar a ferramenta de maneira que resguarde a segurança do país e proteja informações classificadas do público geral.

"O local da infraestrutura de defesa em tempos pacíficos não são os mesmos em tempos de guerra", afirmou Yen, em tentativa de tranquilizar o público sobre o prejuízo às operações militares de Taiwan. O ministro também afirmou que Taiwan não é o único país com sua segurança nacional ameaçada devido à tecnologia de satélites comerciais.

A própria ilha já teve outros problemas com informação geográfica exposta no Google Earth, em 2016.