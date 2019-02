Festival das Lanternas encerram celebrações do Ano-Novo chinês

Neste sábado (16) se encerram as festividades do Ano-Novo chinês com o Festival das Lanternas, em frente ao Planetário do parque Ibirapuera (zona sul).

A partir das 10h, o espaço oferece diversas atividades culturais, como oficina de língua e cultura chinesa e de escrita de ideogramas. As tradicionais danças do dragão e do leão, além de lutas marciais e danças folclóricas também têm lugar na programação, a partir das 15h. O evento termina às 20h, com o show pop-rock da banda chinesa Penicillin, considerada um sucesso pelos jovens chineses.

A cultura chinesa celebra em 2019 a chegada do Ano do Porco, que é um símbolo de prosperidade e sorte.

Na tradição chinesa, as lanternas unem o significado do seu formato ao da cor vermelha. A forma arredondada representa a união familiar, enquanto que a cor vermelha é um pedido de prosperidade e para “afastar tudo que pode fazer mal”, explica Thiago Fernandes, do Instituo Confúcio da Unesp.