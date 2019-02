Dia dos Namorados: Três garotos compraram mais de 300 flores para alunas e funcionárias de escola nos EUA

Em uma escola fundamental no Kansas, EUA, três alunos fizeram o dia de todas as alunas e funcionárias ao presentear cada uma com flores no Dia dos Namorados.

Nesta quinta-feira, 14 de fevereiro, se comemora o Dia de São Valentim, que é tido como Dia dos Namorados para diversos países, incluindo os Estados Unidos. Para tornar o momento mais alegre para sua escola, três alunos da escola Summit Trail compraram mais de 300 flores para distribuir entre as 270 alunas e 70 funcionárias.



Tristan Valentine, do nono ano, Kyan Rice, do oitavo, e Lincoln Holmes, do sétimo, gastaram centenas de dólares de seu próprio dinheiro para comprar os presentes. Os meninos chegaram mais cedo à escola e distribuíram as flores na entrada do local, para toda mulher e menina que passasse.

"Queríamos que todas as garotas se sentissem importantes e especiais no Dia dos Namorados", disse Tristan a uma TV local.

Kyan contou que contribuiu com U$100 de seu próprio dinheiro, que conseguiu participando de jogos de futebol como árbitro.

A escola compartilhou o ocorrido em sua conta oficial no Twitter: