Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta sexta, 15 de fevereiro

O Ibovespa, principal índice da B3, subiu 2,27% na quinta-feira (15), a 98.015,09 pontos, perto da máxima da sessão, de 98.018,83 pontos. O volume financeiro somou R$ 19,1 bilhões.

A Bolsa ampliou os ganhos no final da sessão, após o presidente Jair Bolsonaro aprovar o texto da reforma da Previdência que será enviado ao Congresso, bem como encerrar o impasse sobre a idade mínima que vinha causando ruídos. O anúncio foi feito a cerca de uma hora do fechamento do pregão.

“Ainda faltam detalhes, mas ao que tudo indica Guedes [ministro da Economia] e companhia conseguirão emplacar uma reforma robusta. O jogo começa só agora e está dentro do cronograma”, destacou o estrategista Dan Kawa, sócio da TAG Investimentos, em nota a clientes.

O dólar recuou 0,34%, a R$ 3,7401 na venda. Na máxima, tocou R$ 3,7960 e na mínima, alcançou R$ 3,7348.

No exterior, investidores monitoraram as negociações comerciais entre EUA e China. O presidente norte-americano, Donald Trump, avalia adiar o prazo para aumento de tarifas contra produtos chineses em 60 dias.

