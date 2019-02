Carro capotado bloqueia avenida São Miguel em São Paulo

Um carro capotou na avenida São Miguel, sentido centro, na altura da rua Boturussu, zona leste de São Paulo. Por conta do acidente, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (15), a via está totalmente bloqueada.

Leia mais:

Pedestres temem rompimento de passarela que liga o parque Ibirapuera ao MAC

Polícia Civil bloqueia R$ 5 milhões em bens da principal milícia do Rio

Segundo a CET, o motorista do carro perdeu o controle e acabou batendo em uma árvore. Depois disso, o automóvel capotou e parou encostado em um poste.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima foi retirada das ferragens com lesão no braço e foi levada ao OS Santa Maggiori.