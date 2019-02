Carnaval de rua: último fim de semana de festas não oficiais terá 22 blocos em São Paulo

Os desfiles oficiais só começam no dia 23, mas, nesse último final de semana não oficial, 22 bloquinhos alegrarão o “pré-pré Carnaval” paulistano. Hoje, o bloco Explode Coração anima a Casa do Baixo Augusta (rua Rêgo Freitas, 553) às 22h por R$ 25 e o ensaio do Monobloco marca presença na Audio Club (avenida Francisco Matarazzo, 664) também às 22h, por R$ 30.

Amanhã, o CarnaUOL (avenida Olavo Fontoura, 1.920) começa às 14h, com ingressos a R$ 35. A Mackejada (rua Galatea, 1.000) será a partir as 22h por R$ 45, às 22h e o ensaio do Casa Comigo encerra a noite às 23h (rua Artur de Azevedo, 2.134) por R$ 25.

No domingo, o Acadêmicos do Baixo Augusta, Forrozin e Pasmado estarão na praça da República, às 14h. O MinhoQueens ensaia às 14h (rua Álvaro de Carvalho, 35) e o tradicional Domingo Ela Não Vai será às 16h (rua Inácio Pereira Rocha, 170) por R$ 20.

Eventos “clandestinos”

No último sábado, um evento não oficial organizado pelas redes sociais causou problemas para os moradores e comerciantes da Vila Madalena. De acordo com o presidente da Savima (Sociedade Amigos de Vila Madalena), Cássio Calazans, o bairro se tornou um ponto de encontro para os “rolezinhos”. A associação já entrou em contato com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e com a Prefeitura de São Paulo para controlar o fluxo, já que outros eventos ilegais estão planejados para esse fim de semana. O maior deles está programado para sábado à tarde no largo da Batata. A Subprefeitura de Pinheiros acionou a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana.

Clima

A previsão é que o fim de semana tenha céu nublado, pancadas de chuva e temperaturas entre 17ºC e 21ºC amanhã e 17ºC e 24ºC domingo.