Carnaval de rua: Sem aviso prévio, prefeitura de SP abre inscrições para ambulantes

Foi no susto e deu sorte quem acordou cedo. Às 6h40 desta sexta-feira (15), a Prefeitura de São Paulo finalmente divulgou as informações de cadastro de comerciantes ambulantes para o Carnaval de rua da cidade, que começa oficialmente no fim de semana que vem. A abertura das inscrições, porém, teve início apenas uma hora e vinte minutos depois, às 8h.

Durante as duas últimas semanas, diversos leitores entraram em contato com o Metro Jornal questionando sobre quando o cadastramento seria disponibilizado. O processo atrasou neste ano por causa da licitação para o patrocínio do evento, que não apresentou interessados na primeira tentativa em janeiro e só na semana passada teve uma empresa vencedora.

Os interessados devem ser maiores de 18 anos e podem fazer a inscrição pelo site www.carnavalderuasp2019.com.br. São 10 mil vagas, que estarão disponíveis até o preenchimento total. Os interessados precisam comparecer ao endereço de credenciamento disponível ao fim do cadastro online para garantir a vaga. É necessário levar RG, CPF e comprovante de residência.

Às 13h16, o portal já estava fora do ar, acompanhado da mensagem "the service is unavailable" – ou, em português, "o serviço está indisponível". A Secretaria Municipal das Subprefeituras afirmou que aguardava um balanço da Ambev, empresa responsável pelo processo, para informar o número de vagas remanescentes.

Todos os ambulantes devem passar por treinamento e receberão um kit com materiais de uso obrigatório durante os blocos de rua. O vendedor deve estar atento às marcas obrigatórias das bebidas alcoólicas que serão comercializadas – neste ano, a cerveja oficial é a Skol, da Ambev. Quem tiver credencial pode comprar os produtos com desconto nos pontos de venda oficiais que serão repassados pela empresa.

Veja lista dos blocos:

SEXTA-FEIRA

Bailamos com Folia com Sidney Magal – 20h30

rua Tagipuru, 975 (Espaço das Américas)

R$ 40

Link para comprar o ingresso: https://www.ticket360.com.br/evento/9753/sidney-magal-apresenta-bailamos-folia

Projeto Frequências – Luedji Luna + Giovani Cidreira – 22h

rua Artur de Azevedo, 2134 (Casa Natura Musical)

R$ 25

Link para comprar o ingresso: https://casanaturamusical.com.br/calendario-de-eventos/2018/12/21/1fqe0jlwosz98ac27uotgl7elxsxm6

Bloco Explode Coração – 22h

rua Rêgo Freitas, 553, República (Casa do Baixo Augusta)

R$ 20

Link para comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/bloco-explode-coracao-na-casa-do-baixo-augusta__433934

Ensaio Monobloco – 22h

avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda (Audio Club)

R$ 30

Link para comprar o ingresso: https://www.ticket360.com.br/evento/9762/ensaio-monobloco

Bloco Inaraí – 23h

rua Vergueiro, 2676, Vila Mariana (Jai Club)

R$ 20

Link para comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/bloco-inarai-com-salgadinho–carnaval-pagode-90__447403?fbclid=IwAR2qjoM_j6VJzYlFJxPd8d2UZu3Frti1yGvDdxEu17WvTvSE4nxivJr_UaE

SÁBADO

CarnaUOL – 14h

avenida Olavo Fontoura, 1920, Santana

R$ 35

Link para comprar o ingresso: https://www.ticket360.com.br/evento/9857/carnauol-2019?fbclid=IwAR2HX2v6PoS14VQA0SbtUg2-lKDmr_qHXLY3lcW3TPIsNh3d83nHEfk-Nz4



Ensaio do Bloco Muda – 14h

rua Medeiros de Albuquerque, 270, Vila Madalena (Armazém da Cidade)

Gratuito



Bloco Chega Mais – 14h

rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377

R$ 20 mulher e R$ 40 homem

Compra no evento

Ensaio Bloco do Rindo à Toa – 14h

rua Professor Cesare Lombroso, 161, Bom Retiro (ABolha)

R$ 35

Link para comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/ensaio-bloco-rindo-a-toa—falamansa__449752?fbclid=IwAR3zII74EXnwtml1Piw-bxdhfLzRAHTLBZb-P6ynXBLXI-GSDO-FNTmKbyI

Bloco do Desmanche – 19h

rua Líbero Badaró, 589, Sé

R$ 10

Link para comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/bloco-do-desmanche__430754?fbclid=IwAR2OcRA-Wm7OPJsIjdQ0GavKth6vahKgumkuWirAX6Zpw2leRoipHcCN1K8

Verão 2019: Festival Pilantragi – 19h

rua do Bucolismo, 81, Brás

R$ 50

Link para comprar o ingresso: https://www.eventbrite.com.br/e/festival-pilantragi-tickets-53560767698

Pré-Carnaval Tropsicodélico – 20h

rua Belmiro Braga, 119, Pinheiros

R$ 20

Link para comprar o ingresso:

https://www.sympla.com.br/pre-carnaval-tropsicodelico__437171?fbclid=IwAR3-XKu48jhMs1Pn0101Kq8iOc0OkB-52kFRqF14RDyVTfmeWv00MjARrDk

É o Tchan, Sabe de Nada Inocente – 22h

avenida Francisco Matarazzo, 694 (Audio Club)

R$ 40

Link para comprar o ingresso: http://www.audiosp.com.br/#!prettyPhoto[iframes_5633]/0/

Mackejada – 22h

rua Galatea, 1000

R$ 45

Link para comprar o ingresso: https://blacktag.com.br/eventos/3163/mackejada-carnaval?fbclid=IwAR3HIIg1OCcPTY-Qyrlfx6Xe2OPi5n4uYcsS3LLs6G8unbEse1DXWAkkP3U

Ensaio do Bloco Casa Comigo – 23h

rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros (Casa Natura Musical)

R$ 25

Link para comprar o ingresso: https://casanaturamusical.com.br/calendario-de-eventos/2019/2/16/bloco-casa-comigo?fbclid=IwAR3AyIg-LZ8vyKDNh9HTSGSa2NQxJBDWS4DWJkfPp2QyPgrj8s46jfVUlHc

DOMINGO

Acadêmicos do Baixo Augusta, Forrozin e Pasmado – 14h

Praça da República

Gratuito

Ensaio Final Bloco MinhoQueens

14h

rua Álvaro de Carvalho, 35 (Club Hotel Cambridge)

Gratuito

Pardieiro + Lua Vai – Carnaval nas Caldeiras

15h

avenida Francisco Matarazzo, 2000, Água Branca (Casa das Caldeiras)

Gratuito

Domingo Ela Não Vai – 16h

rua Inácio Pereira Rocha, 170, Pinheiros (O 170)

R$ 20

Link para comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/bloco-domingo-ela-nao-vai-convida-joao-capota-na-alves—pre-carnaval-172__457901?fbclid=IwAR02zJdKkgI-L_PBGfaLXdHCJt7D9dNd8MCY34W4PLFWV3HHOR1C0A1xP-U

Esquenta do Fabuloso bloco Amélie Pulando – 16h

rua Cláudio Soares, 73, Pinheiros (Traço da União)

R$ 20

Link para comprar o ingresso: https://www2.clubedoingresso.com/evento/blocoameliepulando-tracodeuniao-17-02-2019?fbclid=IwAR2VmYNjsZYi_N1Xx8lFbpgLqJjb4ySPBCKLgCcw4whQl3y6ExYDi9r7D4Y

Vivência de Dança do Ilú Obá de Min – 16h

rua Clélia, 93, Água Branca (Sesc Pompeia)

Gratuito

Bloco dos Beatles para Crianças

16h30

rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros (Casa Natura Musical)

R$ 40

Link para comprar os ingressos: https://www.eventim.com.br/bloco-beatles-para-criancas-sao-paulo-ingressos.html?affiliate=BR1&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=2358828%2411471913&jumpIn=yTix&fbclid=IwAR3Luk06eCrqUGFc7frnX4imL8XVBffid_3TjexXlyzjA9pZ2egldOEwozE