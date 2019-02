Doria diz que ameaças de ataques do PCC que circulam no WhatsApp são falsas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou de “notícias falsas” as mensagens de áudio com o alerta sobre possíveis ataques do PCC (Primeiro Comando da Capital) que circulam em aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

Segundo o político, as gravações que seriam de autoria de membros da facção criminosa já tinham sido identificadas pelo Estado. Ele as classificou como “improcedentes”.

Há pouco, no Palácio dos Bandeirantes, Doria anunciou a extensão por 30 dias da chamada “Operação X”, uma ação preventiva de segurança em áreas estratégicas. Desde a transferência de líderes da facção para presídios federais, mais de 300 pessoas foram detidas.

Os suspeitos vendiam drogas, estavam em carros roubados ou eram procurados pela Justiça.