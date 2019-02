Latam cobra marcação de assento em voo internacional.

A Latam começou a cobrar uma taxa para marcação de assentos em voos internacionais de passageiros que comprarem bilhetes das tarifas Top e Plus. São isentos clientes do programa de fidelidade nas categorias Black Signature, Black e Platinum.

O valor pode variar de US$ 6 a US$ 20, dependendo do destino e do bilhete adquirido. Não há custo para quem comprou passagem antes do dia 13 para voos após o dia 17.

Para voos nacionais, a Latam já cobra de R$ 20 a R$ 30 pela escolha de assentos.

A Azul tem taxa apenas para voos domésticos. Na Gol, a cobrança é feita para viagens nacionais e internacionais. Nas duas aéreas, não há tarifa extra na escolha de assento com antecedência a partir de 48 horas do voo.