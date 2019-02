Flanelinha perde controle de carro e atropela cinco pessoas em Recife

Cinco pedestres ficaram feridos após um atropelamento em Recife (PE) na manhã desta quinta-feira (14). Um flanelinha teria perdido o controle durante uma manobra e acertado as vítimas, todas mulheres, além de outros veículos e uma televisão, segundo testemunhas.

Uma das mulheres chegou a ficar prensada entre o veículo que causou o acidente e um carro estacionado. Elas foram socorridas pelo Samu e o Corpo de Bombeiros, e levadas a hospitais da região.

Às autoridades, o responsável pelo carro afirmou que costumava deixar o veículo com o flanelinha, conhecido como Léo, que atua na região há muitos anos.

O local do acidente, uma rua comercial no centro da cidade, chegou a ficar bloqueada por algumas horas. A frente do veículo ficou bastante destruída.