Caminhão destrói piso e cai no subsolo de academia na zona norte de SP

Um caminhão afundou no subsolo de uma academia do Parque São Domingos, na zona norte, durante a madrugada desta quinta-feira (14). Parte do teto do local foi destruído, assim como os equipamentos que estavam abaixo dele.

O veículo, que pesava cerca de 18 toneladas, havia estacionado em vagas destinadas a carros de um supermercado que ficava acima da academia. O objetivo era descarregar mercadorias para o estabelecimento, quando o piso cedeu e o caminhão abriu uma cratera no local.

Leia mais:

Prefeitura vai recorrer da decisão que suspendeu aumento da tarifa de ônibus

PM prende 326 pessoas durante blitze contra o PCC

O fornecimento de energia da avenida Anastácio, onde ocorreu o acidente, chegou a ser cortado para retirada de cabos de dois postes de luz do local. No início da tarde, o veículo seguia aguardando um guindaste para ser removido. Faixas da avenida foram bloqueadas.

Em entrevista à TV Globo, o dono da academia, Vitor Alves, afirmou que o prejuízo estimado com a queda do caminhão é de R$ 80 mil e que já havia alertado a gerência do mercado sobre possíveis problemas no local.

A rede Pão de Açúcar, dona do mercado "Minuto Pão de Açúcar" em que a mercadoria seria entregue, disse em nota que está apurando as responsabilidades do acidente e contribuindo com as autoridades. "Não era permitida a parada de veículos para carga e descarga no local e que essa orientação é repassada aos motoristas de caminhões que realizam o abastecimento da loja." A nota também cita que deve agir para "reparação dos danos e retomada das atividades comerciais".