Queda de avião mata um e deixa dois feridos em Belém

Um avião monomotor caiu nesta quarta-feira (13) na área de uma empresa desativada no bairro do Benguí, em Belém. No acidente, ocorrido na manhã desta -feira, o co-piloto morreu. O piloto e um vigilante da área onde caiu a aeronvave ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros atuou na retirada de dois dos ocupantes da aeronave que ficaram presos nas ferragens.

O co-piloto Lucas Ernesto Santos, de 25 anos, não resistiu ao impacto da queda e morreu. O piloto Bruno Alencar, de 22 anos, sofreu traumatismo craniano e foi levado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Metropolitano. O estado de saúde dele é grave. Um vigilante da área onde a aeronave caiu, que não teve o nome divulgado, sofreu apenas escoriações.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o acidente será investigado pelo Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I).

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a aeronave, um Cessna Aircraft 210L, prefixo PT-JIC, estava em condição regular, com o Certificado de Aeronavegabilidade e a Inspeção Anual de Manutenção válidos.