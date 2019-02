Jogador do Flamengo ferido em incêndio tem melhora no estado de saúde

Jhonata Cruz Ventura, de 15 anos, foi um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, que estava com o estado de saúde mais grave. Porém, de acordo com o Boletim Médico do Hospital Dom Pedro II, onde ele está internado no Rio de Janeiro, o jogador teve uma severa melhora.

Segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira (13), "na manhã de hoje (ele) foi submetido a nova broncoscopia, constatando-se melhora importante das lesões em vias áreas, e fez curativos específicos para auxiliar na cicatrização das lesões cutâneas". O atleta teve cerca de 30% do corpo queimado.

Além do Jhonata, os jogadores Franciso Dyogo e Caun Emanuel também sobreviveram à tragédia. O primeiro segue internado, enquanto o segundo já teve alta.

O incêndio no Ninho do Urubu deixou 10 morotos, incluindo oito jogadores da base e dois funcionários do clube.

Leia mais:

BRF recolhe 164 toneladas de frango por risco de salmonella

Bolsonaro tem alta do hospital e volta para Brasília