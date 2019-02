Campus Party: Ford anuncia óculos de realidade aumentada para serviços de assistência técnica

A Campus Party é uma oportunidade de pequenas e grandes empresas anunciarem e demonstrarem inovações tecnológicas em seus campos de atuação, seja para serviços, educação, saúde e tantos outros.

Na 12ª edição, que ocorre entre os dias 12 e 16 de fevereiro na Expo Center Norte, em São Paulo, a Ford apresenta um projeto-piloto que implementa a realidade aumentada para serviços de assistência técnica de seus veículos.

O objetivo da montadora é agilizar o diagnóstico do problema no carro e a comunicação entre mecânicos de qualquer lugar do Brasil e a equipe de atendimento da companhia, localizada em São Paulo. Para isso, o mecânico utiliza um óculos especial, com câmeras e visores, que permite que o atendente acompanhe o reparo e repasse informações de maneira mais precisa.

Veja vídeo com uma demonstração:

De acordo com o diretor de Serviço ao Cliente da Ford América do Sul, Joaquim Arruda Pereira, o projeto é inédito na empresa e terá seus primeiros testes no Brasil, durante este ano, em 10 concessionárias. O objetivo é que em 2020 os óculos estejam em toda a rede da empresa.

“Com a melhoria na eficiência das concessionárias e o suporte em tempo real dos especialistas, haverá aumento da produtividade e da capacidade de atendimento das oficinas”, afirmou Pereira.

O estande da Ford na Campus Party traz modelos do óculos de realidade aumentada para demonstrações, além de outras tecnologias de inovação da montadora, que completa um século de operação no Brasil em 2019. As novidades estão na área gratuita do evento, que fica aberta das 10h às 20h.