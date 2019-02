Atenção: Prazo para inscrição no FIES acaba nesta sexta

Acaba nesta sexta-feira (dia 14) o prazo para inscrição de estudantes para novos contratos de financiamento estudantil em universidades privadas do FIES.

O programa é voltado para estudantes com renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos e oferece parcelamento após o fim do curso superior, sem cobrança de juros.

O aluno interessado deverá se cadastrar no portal do MEC (Ministério da Educação) até esta sexta-feira Para isso, é preciso ter participado de alguma edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) desde 2010 e ter nota igual ou superior acima de 450 – além de não ter zerado na redação.