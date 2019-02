Carnaval de rua de São Paulo terá número recorde de blocos; veja novidades

O carnaval de rua de São Paulo terá um número recorde de blocos no ano de 2019. Serão 516, 25 a mais do que no ano passado. No total, eles farão 556 desfiles em 300 trajetos.

Uma das principais vias que recebeu a festa no ano passado, a avenida 23 de Maio não será utilizada. Os blocos que desfilaram no corredor Norte-Sul em 2018 foram remanejados para outros locais e datas. Entre as avenidas que serão utilizadas estão Marquês de São Vicente, Tiradentes e Luís Carlos Berrini.

E quem acha que a folia vai até tarde, pense duas vezes! O horário de encerramento dos blocos foi antecipado e a música terá que acabar até as 20h.

Outra novidade é o incentivo aos bloquinhos com até 4 mil pessoas e pelo menos três anos de fundação. Eles ganharão carros de som e ambulâncias durante os desfiles entre os dias 2 e 5 de março.

O carnaval de rua será realizado uma semana antes até uma semana depois do feriadão, entre os dias 23 de fevereiro e 10 de março. Entre as maiores atrações estão Daniela Mercury, Alceu Valença e Michel Teló. O carnaval será financiado com patrocínio de R$ 16,1 milhões de uma empresa subsidiária a Ambev.

Sobre os eventos anteriores à programação oficial, a Prefeitura destacou que os organizadores precisam solicitar autorização, mas que a infraestrutura é de responsabilidade dos blocos.

Clique aqui para ver a lista completa de blocos.