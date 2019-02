Maior 'superlua' de 2019 marca céu de fevereiro; planetas também ficarão visíveis

No próximo dia 19 de fevereiro, cidades de todo o mundo poderão apreciar no céu a maior superlua do ano de 2019. Isso porque o evento ocorrerá no momento em que a Lua estará na fase cheia.

Segundo a União Astronômica Italiana (Uai), o fenômeno acontece quando a Lua está à uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu – ponto da órbita em que um planeta está mais próximo da Terra – da sua órbita.

Nesta data, a Lua atingirá o perigeu a 356.761 quilômetros da Terra, às 9h03. No entanto, às 18h17, a Lua irá aparecer maior do que é habitual, tanto pelo fenômeno, quanto por estar próxima do horizonte, o que garante um "efeito extra de ampliação".

LEIA MAIS:

Caminhão tomba em via proibida para veículos pesados e derruba 10 toneladas de tijolo

Oscar 2019: Indicados ao prêmio de direção também mostram diversidade

De acordo com os dados, no céu de fevereiro também surgirão alguns planetas visíveis a olho nu. No dia 18, antes do nascer do sol, será possível observar a conjunção entre Vênus e Saturno no horizonte a sudeste, que se encontrará na constelação de Sagitário.

Além disso, logo depois do pôr do sol, Mercúrio ficará visível no horizonte ocidental. Já Júpiter, Vênus e Saturno poderão ser vistos apenas pela manhã, no oriente, antes do nascer do sol.