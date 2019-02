Bolsonaro faz caminhada no hospital

O presidente Jair Bolsonaro deu cinco voltas pelo corredor do Hospital Albert Einstein neste domingo (10), de acordo com a assessoria de imprensa da Presidência da República. Hoje ele comeu creme de frutas e tomou chá.

Não há previsão de que ele receba nenhuma autoridade hoje. Ele está acompanhado da esposa Michelle e do filho Carlos Bolsonaro.

Ontem (9) presidente recebeu a visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. "Fiz uma breve visita ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Grande alegria em vê-lo firme e bem disposto!", publicou o ministro em sua conta no Twitter, na noite de sábado.

Bolsonaro recupera-se de uma cirurgia para retirada de uma bolsa de colostomia, realizada no dia 28 de janeiro.