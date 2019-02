Vai encarar? São Paulo tem o maior tobogã com cápsula do mundo

São apenas três segundos para desistir, depois que a cápsula se fecha. Um mecanismo simula um coração acelerado – mas os batimentos correspondem, de fato, ao que sente quem se arrisca no Meteor, mais nova atração do Wet'n Wild, em Itupeva, interior de São Paulo.

O tobogã em cápsula simula – nada mais nada menos – que 40 metros de altura em queda livre, o equivalente a um prédio de 13 andares. Trata-se do maior toboágua em cápsula do mundo todo. E a aventura não para por aí: com inclinação de 70 graus, o corajoso que encara o desafio pode atingir mais de 100 km/h.

Sente só a adrenalina:

Outra novidade do parque é o Cyclone, toboágua translúcido também em cápsula, este com 22 metros de altura. O diferencial aqui consiste em um looping horizontal em 360° que movimenta quem encará-lo em alta velocidade.

O Cyclone e o Meteor custaram R$ 6 milhões e marcam os 20 anos do parque aquático de Itupeva, comemorados no ano passado. As duas atrações já estão funcionando desde outubro de 2018, mas foram oficialmente inauguradas neste mês.

Os “brinquedos” contam com um sistema de conhecido por Skybox. Consiste, basicamente, em uma cápsula fechada em que o chão literalmente se abre, quase arremessando a pessoa para o tobogã cheio de água. Tudo acontece bem rápido – difícil mesmo é levantar, ao final do passeio, sem as pernas tremendo.





Publicidad





Leia mais:

Com mais de 10 anos de estrada, os Barbixas apresentam ‘Improvável’ em Campinas

Pitty anuncia novo álbum para abril, primeiro em cinco anos

Rolê mais tranquilo

Mas não é só de aventura que se vive em Itupeva. Para quem nunca foi, a organização do parque garante que há atividades para toda a família, inclusive para quem só quer curtir uma piscininha mais calma.

São cerca de 25 atrações que utilizam 7 milhões de litros de água tratada e reciclada.

"Recentemente inauguramos algumas atrações mais radicais, mas também temos investido em atrações para o público infantil e familiar. É um parque para todas as idades", explica o gerente de Marketing do Wet'n Wild Bruno Baldacci.

Para os pequenos, Baldacci destaca a parceria firmada entre o Wet'n Wild e a Maurício de Sousa Produções. A criançada pode se divertir na Ilha Misteriosa do Cascão, um espaço com tobogãs, duchas, balanços e mangueiras na área coberta chamada de Hot Land – 2 mil metros quadrados de teto retrátil com direito a piscinas de hidromassagem para os adultos.

Para informações sobre todas as atividades e preços dos ingressos, visite o site do Wet'n Wild.