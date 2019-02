Indicando que se recupera, Bolsonaro publica foto almoçando no hospital

O presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes socais na tarde de hoje uma foto almoçando. "Uma pequena pausa para o almoço!", escreveu. Ele aparece tomando um caldo e na bandeja tem um sorvete. Desde que foi diagnosticado com pneumonia, cresceram as preocupações com a saúde do presidente e, segundo médicos, o fato de Bolsonaro ter voltado a se alimentar desde ontem ajuda em sua recuperação.

Pela manhã, o presidente fez caminhada, tomou chá e comeu gelatina. O Hospital Israelita Albert Einstein vai divulgar boletim médico às 17h deste sábado com informações atualizadas sobre o estado de saúde do presidente. É esperado que Bolsonaro realize ainda hoje sessão de fisioterapia.

"Ele (Bolsonaro) precisa se recuperar com medicação, o que já tem ocorrido, e alimentação. É um bom sinal, portanto, esta evolução da dieta", disse ontem o gastrocirurgião e professor da Faculdade de Medicina do ABC Eduardo Grecco.

O presidente postou a foto primeiro em sua conta no Instagram e depois replicou no Twitter. Na quinta e na sexta-feira, preocupações com saúde do presidente chegaram a afetar os preços no mercado financeiro. Um dos temores do mercado é que a tramitação da reforma da Previdência sofra atrasos.