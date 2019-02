Cuidado: macaco do zoo de São Paulo é diagnosticado com febre amarela

O Zoológico de São Paulo diagnosticou um de seus macacos como portador de febre amarela nesta sexta-feira.

A Secretaria municipal de Saúde já iniciou uma força tarefa para vacinar os visitantes e a população da região, no entorno de 300 metros do parque, distância estimada de voo do mosquito que transmite a doença.

A febre amarela silvestre é transmitida pelos mosquitos Sabethes ou Haemagogus.

As autoridades sanitárias recomendam que pessoas que ainda não tomaram a vacina contra a febre amarela evitem o Jardim Botânico e o Parque Zoológico até serem devidamente imunizadas.