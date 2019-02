Conheça a trajetória das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu

O incêndio que atingiu o Centro de Treinamento do Flamengo, o "Ninho do Urubu", nesta sexta-feira (8), deixou pelo menos 10 pessoas mortas. Até o momento, foram identificadas oito vítimas por familiares e amigos, todos eles atletas das categorias de base do clube carioca, com idades entre 14 e 15 anos. Saiba quem são as vítimas.

Arthur Vinicius – Natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o atleta completaria 15 anos de idade neste sábado (9). A família de Arthur já estava se preparando para celebrar o aniversário do jogador . O adolescente também foi convocado no final de 2018 para a seleção brasileira sub-15.

Athila Paixão – O sergipano Athila Paixão também está entre as vítimas do incêndio no "Ninho do Urubú". O jogador tinha 14 anos e chegou a atuar pela Escolinha Geração do Futuro, mesmo local onde o centroavente Diego Costa passou. O adolescente se destacou na Copa Zico e passou por um período de teste no Flamengo, sendo aprovado em abril do ano passado.

Bernardo Pisetta – Outra vítima foi o goleiro Bernardo Pisetta, de 15 anos. O adolescente era natural de Indaial, em Santa Catarina, e estava no Flamengo desde 2018. Anteriormente, o jovem atleta defendeu o Athletico Paranaense.

Christian Esmério – Companheiro de posição de Pisetta, Christian era um dos grandes destaques das categorias de base do Flamengo. O atleta, de 15 anos, possui diversas convocações para a seleção brasileira e era monitorado por clubes do exterior.

Jorge Eduardo – O meio-campista, de 15 anos, era natural de Além Paraíba, em Minas Gerais. O jogador faria aniversário no dia 14 e estava no Rio de Janeiro desde os 12 anos de idade. Jorge Eduardo começou a carreira no futsal e chamou a atenção dos olheiros do clube rubro-negro.

Pablo Henrique – O zagueiro Pablo Henrique, de 14 anos, estava no Flamengo desde agosto de 2018 e era primo do também zagueiro Werley, do Vasco.

O jovem atleta era natural de Oliveira, em Minas Gerais.



Samuel Thomas – O lateral-direito Samuel Thomas, de 15 anos, está também entre os mortos na tragédia. O jovem atleta atuou no Madureira e estava no Flamengo há quatro anos. O jogador era natural de São João de Meriti, no Rio de Janeiro.



Vitor Isaías – Com passagens pelo Figueirense e Athletico Paranaense, Vitor Isaías, de 14 anos, foi contratado pelo Flamengo no ano passado. O atacante era natural de Florianópolis.