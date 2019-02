Sirenes de barragens causam evacuações em duas cidades de Minas Gerais

Duas cidades de Minas Gerais amanheceram em alerta para novos rompimentos de barragem após sirenes de emergência soarem durante a madrugada desta sexta-feira (8). Em Barão de Cocais, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, ao menos 500 pessoas foram desalojadas e levadas para um ginásio da cidade.

O município não tem bombeiro militar e voluntários estão atuando no momento, além da Polícia Militar e de bombeiros militares de Nova União. Em conversa com a rádio BandNews FM, o bombeiro voluntário Thiago Hosken disse que os moradores temem o rompimento da estrutura.

Leia mais:

Incêndio no CT do Flamengo deixa ao menos 10 mortos

Sobe para 157 o número de mortos após rompimento de barragem da Vale

A barragem é de responsabilidade da Vale, mesma empresa responsável pela estrutura de Brumadinho que cedeu, deixando 157 mortos e 182 desaparecidos. Em nota, a mineradora afirmou que está intensificando as inspeções no local de risco. "Também será implantado equipamento com capacidade de detectar movimentações milimétricas na estrutura. A Vale está trazendo consultores internacionais para fazer nova avaliação da situação no próximo domingo", disse.

A prefeitura de Barão de Cocais publicou no Facebook que a cidade entrou no Nível 2 de risco, e afirmou que há um desnível na estrutura e que ônibus da Vale e veículos de apoio fazem um evacuação por precaução.

ATENÇÃO Diante de observações e monitoramento realizados pela Agência Nacional de Mineração (ANM), Defesa Civil do… Posted by Prefeitura de Barão de Cocais on Thursday, February 7, 2019

Itatiaiuçu

Em Itatiaiuçu, 72 quilômetros de Belo Horizonte, os moradores do povoado de Pinheiros receberam o alerta para retirada às 4h desta madrugada. A sirene teria sido acionada após problemas estruturais terem sido descobertos em uma mina da ArcelorMittal no município. As pessoas foram cadastrados e levados para um hotel da cidade.