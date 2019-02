Presidente de Serra Leoa decreta emergência contra estupros

O presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio, declarou nesta quinta-feira (7) estado de emergência nacional em função do crescimento dos casos de estupro no país.

Segundo as últimas estatísticas da polícia, a nação africana registrou mais de 8,5 mil episódios de violência sexual em 2018, contra os cerca de 4 mil contabilizados em 2017. Do total de casos do ano passado, um terço vitimou menores de idade.

Bio decretou emergência após ter escutado o depoimento de uma sobrevivente do vírus ebola que fora repetidamente estuprada. O presidente também anunciou a criação de uma divisão policial dedicada a investigar esse tipo de crime e de um tribunal para reduzir o tempo dos processos.

"Com essa declaração, também determinei que todos os hospitais do governo devem fornecer tratamento médico gratuito e certificado para cada vítima de estupro e abuso sexual", disse Bio.