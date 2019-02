Lotofácil: veja os números sorteados nesta sexta-feira

A Lotofácil sorteia nesta sexta-feira (8) R$ 2 milhões ao sortudo que acertar as 15 dezenas do concurso 1.774, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta sexta-feira são:

03, 07, 09, 10, 12

13, 14, 15, 17, 19

20, 22, 23, 24, 25

Na quarta-feira (4), uma aposta levou sozinha o prêmio principal de R$ 2 milhões. Outras 492 acertaram 14 das 15 dezenas e ganharam R$ 1,8 mil cada.

