Ladrões se passam por camelôs para assaltar motoristas na marginal Pinheiros

Desde a interdição do viaduto da marginal Pinheiros, em novembro do ano passado, motoristas reclamam que o número de vendedores ambulantes na via só aumentou. Com o trânsito complicado na região, criminosos aproveitam se passam por camelôs para assaltar carros presos no congestionamento.

Os casos foram reportados por ouvintes da rádio Bandeirantes. Um deles, que se identificou como Maurício, relatou ter presenciado o momento em que ladrões abordaram um carro a sua frente, oferecendo produtos, e levaram objetos materiais das vítimas. O caso ocorreu próximo à ponte Eusébio Matoso.

Leia mais:

Sirenes de barragens causam evacuações em duas cidades de Minas Gerais

Incêndio no CT do Flamengo deixa ao menos 10 mortos

Nesta sexta-feira (8), a reportagem da rádio circula pela região e notou a presença de muitas pessoas circulando entre os veículos. Durante a cobertura, o Comandante Geral da PM (Polícia Militar), que estava ouvindo à transmissão, entrou em contato com os apresentadores e pediu para ser entrevistado.

Marcelo Vieira Salles prometeu intensificar o policiamento para evitar a ação de bandidos no congestionamento na marginal Pinheiros. Segundo o coronel, a ordem para o reforço da segurança na área indicada pela reportagem será imediata.