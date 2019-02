IPVA 2019: carros com placa final 1 tem até esta segunda para pagar à vista

Os proprietários dos carros com placa final 1 que ainda não acertaram nada do IPVA 2019 têm até a próxima segunda-feira (11) para efetuar o pagamento. Nesta fase, o imposto só pode ser quitado à vista, sem desconto.

Na segunda é também o prazo final para o contribuinte pagar a segunda parcela do imposto – para quem optou, no mês passado, em dividir o IPVA em três vezes. A terceira parcela vence em março.

O calendário de vencimentos do IPVA 2019 segue até dia 22 de fevereiro, cada dia com uma placa diferente, encerrando nos veículos com placa final 0 (desconsiderando os finais de semana).

Confira:

Divulgação/Secretaria da Fazenda

Para efetuar o pagamento, o contribuinte tem várias opções. A primeira é se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor).

Outra alternativa é pagar pelos terminais de autoatendimento, os guichês de caixa, pela internet ou débito agendado e em casas lotéricas.

Neste ano, é possível ainda quitar o IPVA 2019 com cartão de crédito. Os interessados precisam comparecer a um dos endereços de atendimento das empresas credenciadas com o RENAVAM e realizar o pagamento do imposto por meio das máquinas de POS (Ponto de Venda, do inglês Point of Sale).

As empresas têm autonomia para definir o número de parcelas e adequar a melhor negociação com o contribuinte.

Para consultar os locais credenciados e seus endereços, acesse aqui.

