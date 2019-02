Incêndio no CT do Flamengo deixa ao menos 10 mortos

Pelo menos 10 pessoas morreram num incêndio na madrugada desta sexta-feira (8) que atingiu o CT (Centro de Treinamento) do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, outras três pessoas ficaram feridas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

A corporação foi acionada às 5h e o fogo foi controlado por volta das 7h20. Os bombeiros informaram ainda que as vítimas tinham entre 14 e 17 anos e estavam dormindo em um alojamento no momento do incêndio.

O Ninho do Urubu passou recentemente por uma obra de ampliação. Em novembro, foi inaugurado o novo módulo do CT, que atende ao elenco e comissão técnica profissional. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.