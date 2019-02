São Paulo tem fim de semana com 18 blocos no esquenta de Carnaval

Com o clima do Carnaval esquentando, o número de pré-blocos aumenta a cada final de semana: entre hoje e domingo serão 18 blocos na capital. Hoje, o Explode Coração sai às 18h30 na rua Carlos Comenale, Bela Vista, de graça, e o Charanga do França por R$ 10, na rua Rêgo Freitas, 553, República, na Casa Baixo Augusta, às 22h.

Neste sábado, o encontro dos blocos Agrada Gregos, Vou de Táxi, MinhoQueens e Lua Vai promete animar a rua Professor Cesare Lombroso, 161, no Bom Retiro às 14h, por R$ 20. O Queimando a Largada será na Casa Baixo Augusta por R$ 20, às 22h e ainda o bloco Meu Santo É Pop faz um esquenta às 23h, na rua Rui Barbosa, 42, na Bela Vista, a partir de R$ 5.

No domingo, o bloco Casa Comigo e o Acadêmicos do Baixo Augusta animam a praça da República, às 14h. Para finalizar o final de semana, o Domingo Ela Não Vai marca presença na rua Inácio Pereira da Rocha, 170, por R$ 20.

Veja lista completa:

SEXTA-FEIRA

Explode Coração no Mirante 9 de Julho

18h30

rua Carlos Comenale, Bela Vista

Gratuito

Ensaio Aberto do Bloco Te Amo, Mas Só Como Amigo

21h

rua Cláudio Soares, 73 (Traço da União), Pinheiros

R$ 20

Link para comprar o ingresso: https://www2.clubedoingresso.com/evento/blocoteamo-socomoamigo-tracodeuniao-08-02-2019?fbclid=IwAR295Ir1Pw-r_7ch2ykdrK4prrikliQASem93ssq3lhv3CTQMeSIQjcGzNc

Pré-Carnaval do Acadêmicos do Baixo Augusta – Charanga do França

22h

rua Rêgo Freitas, 553 (Casa do Baixo Augusta), República

R$ 10

Link para comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/espetacular-bloco-da-charanga-do-franca-no-baixo-augusta__442460

Diogo Nogueira "Munduê"

23h30

rua Artur de Azevedo, 2134 (Casa Natura Musical), Pinheiros

R$ 50

Link para comprar o ingresso: https://casanaturamusical.com.br/calendario-de-eventos/2019/2/8/diogo-nogueira-no-show-mundu-na-casa-natura-musical?fbclid=IwAR2iajJ9uJeoHhS16rC7ntcf0IoHemWoUT2lyFmLEjCHxdceaRezBOm3JHc

SÁBADO

Encontro dos blocos: Agrada Gregos + Vou de Táxi + MinhoQueens + Lua Vai

14h

rua Professor Cesare Lombroso, 161, Bom Retiro

R$ 20

Link para comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/pre-carnaval-skol__450574?fbclid=IwAR2kLB02BzOWQ0ZkecK2X5NOb_jLoZyNcxI5FDwUpa624sbKnHZ-7uoh9w8

AXÉreca Purpurinada – Ensaio bloco da Desculpa Qualquer Coisa

17h

avenida Prestes Maia, 72, Centro

R$ 10

Link para comprar o ingresso: https://www.eventbrite.com.br/e/axereca-purpurinada-ensaio-do-bloco-da-desculpa-qualquer-coisa-tickets-55212993550?aff=ebdssbdestsearch&fbclid=IwAR1f5YuI92PMvjuS8drp2DiQnPF3btg0lXPWgTcDAdA7YslwAGC4d_B02B4

Baile de Carnaval BregsNice

18h

rua Padre Carvalho, 696 (Bowlhouse Pinheiros), Pinheiros

R$ 15 (Compra realizada no evento)

Existe Amor no Carnaval

18h

rua Augusta, 765 (Espaço Desmanche), Bela Vista

grátis até 20h. Depois, até as 22h, a entrada vai ser R$ 10. Após as 22h, o preço sobe para R$ 35 ou R$ 70 consumação.

Baile do Pardieiro! Estreia de Carnaval

19h

avenida Brigadeiro Luís Antônio, 277 (Lions Nightclub), Bela Vista

grátis até 20h. Depois fica R$ 25.

Que Casar Que Nada

22h

avenida Marquês de São Vicente, 412 (Estação Marquês), Barra Funda

R$ 60

Link para comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/bloco-que-casar-que-nada—open-bar__422870?fbclid=IwAR0L_JiQvy5f_SuRQp0wQDsjVki8oF8PNWB5xNkKgym1Qh7QpjLkllloxSI

Pré-Carnaval do Acadêmicos do Baixo Augusta – Queimando a Largada

22h

rua Rêgo Freitas, 553 (Casa do Baixo Augusta), República

R$ 20

Link para comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/queimando-a-largada-no-baixo-augusta__446796?fbclid=IwAR2LEoGbxA5uZ9X62OX1CsrNi7XeT534VYlYJJojYPHmW555LKNL3XUX9cQ

Confraria do Pasmado

22h

rua Artur de Azevedo, 2134 (Casa Natura Musical), Pinheiros

R$ 25

Link para comprar o ingresso: https://casanaturamusical.com.br/calendario-de-eventos/2019/2/9/confraria-do-pasmado

VHS Folia – Edição de Carnaval

23h

Praça Carlos Gomes, 82 ( Cine Joia), Sé

R$ 30 (Compra realizada no evento)

Baile Da Massa Real No Mundo Pensante

23h

rua Treze de Maio, 830 (Mundo Pensante), Bela Vista

R$ 25

Link para comprar o ingresso: https://www.eventbrite.com.br/e/0902-baile-da-massa-real-no-mundo-pensante-tickets-54928189694

Esquenta Bloco Gambiarra com Tiago Abravanel

23h

avenida Francisco Matarazzo, 694 ( Audio), Barra Funda

R$ 30

Link para comprar o ingresso: https://www.ticket360.com.br/evento/10013/esquenta-bloco-gambiarra-e-tiago-abravanel?fbclid=IwAR0Qm5M0oRBlje6D184jSJyB3M-qdWS_FdnTJpekgBU-NLnHSpZg3X_vgOQ

Meu Santo É Pop – Exxxquenta com Aretuza Lovi

23h

rua Rui Barbosa, 42, Bela Vista

R$5

Link para comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/bloco-meu-santo-e-pop—ensaio__440627?fbclid=IwAR0DeSuxHDWCbLPaER-ZbtIfgByC7nir7DfZA0i44xFgueLLopa4A7E7kyg





DOMINGO

Pré-Carnaval do Acadêmicos do Baixo Augusta + Casa Comigo

14h

Praça da República, Centro

Gratuito

Pré-Carnaval Domingo Ela Não Vai

16h

rua Inácio Pereira da Rocha, 170 (O 170), Pinheiros

R$ 20