Cão sobrevive após levar facada no crânio enquanto defendia o dono

Gino Wensel, um sul-africano de 40 anos levava seu pastor alemão, Duke, para passear, quando foi abordado por um assaltante, que carregava uma faca.

O cão partiu para cima do ladrão, buscando protegê-lo de seu dono. No entanto, acabou levando uma facada na parte superior da cabeça.

O homem fugiu logo após o ataque, e Wensel levou seu cão para um centro de cuidados animais. Duke imediatamente foi levado para uma cirurgia emergencial para remover a faca, que ficou parcialmente enterrada em seu crânio.

Reprodução/AWSSA

Surpreendentemente, o pastor alemão sobreviveu ao ataque e à cirurgia, e recuperou-se "da noite para o dia".



LEIA MAIS:

Morador joga cão de prédio e vizinhos ficam revoltados

Gata congelada volta à vida após ser retirada da neve

O caso ocorreu na região da Cidade do Cabo, na África do Sul. O porta-voz da Sociedade do Bem-Estar Animal do país, Allan Perrins, contou que Duke sofreu um golpe de "impacto muito alto", que, sem dúvidas, foi deferido com a intenção de matá-lo.

Reprodução/AWSSA

Perrins afirma que o cachorro estava em condição crítica, quase fatal quando chegou para cirurgia. O raio-X mostrou que a faca adentrou aproximadamente 3,5 centímetros no seu crânio, porém curvou-se milímetros antes de atingir o cérebro.

Duke e seu dono se reuniram nesta sexta-feira, 8. O porta-voz ainda disse: "A alegria dos dois em se reunir é toda a recompensa que precisamos para o que fazemos aqui [no centro de cuidados]".

Duke e seu dono, Gino, reunidos após a cirurgia / Reprodução/AWSSA