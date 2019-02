Bolsonaro acorda melhor e se alimenta com caldo de carne; não há previsão de alta

O presidente Jair Bolsonaro acordou sem febre nesta sexta-feira (8), conforme informou a assessoria de imprensa da Presidência. Ele apresenta melhora após exame de imagem ter apontado, nesta quinta, quadro de pneumonia.

Os médicos introduziram, ontem à noite, caldo de carne na alimentação do presidente – até então, ele vinha tomando apenas água. Ainda não se trata, porém, de evolução para a dieta pastosa, pois o caldo era líquido.

De acordo com o último boletim médico, houve episódio isolado de febre sem outros sintomas associados. Bolsonaro foi submetido à tomografia de tórax e abdome, que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia. O presidente recebeu antibiótico de amplo espectro.

Não há previsão de alta. Bolsonaro permanece internado na unidade semi-intensiva e, por ordem médica, as visitas permanecem restritas.