Ano-Novo chinês tem shows, atividades e comidas na Liberdade

Neste fim de semana acontece na praça da Liberdade (centro) a comemoração do Ano-Novo chinês. Conhecido também como Festival da Primavera, a festa já é tradição da cidade e traz diversas atividades e shows para comemorar a chegada do Ano do Porco, que começou na terça-feira, segundo o calendário lunar.

As típicas danças do dragão e do leão abrem o festival às 10h de amanhã. A partir de então, haverá uma série de shows musicais e demonstrações de lutas marciais, tudo gratuito, no palco montado no meio da praça, que estará toda decorada para as comemorações.

Oficinas gratuitas de origami e caligrafia de ideogramas serão oferecidas em todo o fim de semana. Além disso, quiosques de massagem e acupuntura participam do evento por R$ 10 a sessão. Barracas de comidas típicas chinesas e de artesanatos também são atrações do Festival da Primavera.

No domingo, também às 10h, há uma demonstração inédita da cerimônia de casamento chinês à moda antiga para abrir o segundo dia de festa. O evento se encerra às 20h, com apresentação especial que une música, dança e kung-fu.

Por ser a passagem do Ano do Cachorro (2018) para o Ano do Porco (2019), os animais estarão presentes para demonstrar melhor a simbologia e seu significado para a cultura chinesa.

As comemorações do Ano-Novo chinês da praça da Liberdade são realizadas pela Associação de Amizade Brasil-China com apoio da prefeitura e voluntários.

“Nosso intuito é fortalecer o intercâmbio cultural com atividades coletivas de integração entre os dois países e comemorar a chegada do Ano-Novo chinês com muita festa e alegria”, disse Heida Li, presidente-executiva da entidade e coordenadora-geral do evento.

Ano do Porco traz fortuna e fim de ciclo

Os chineses associam um animal para cada ano, seguindo um ciclo de 12 animais. Esse animal representa presságios do que virá com o ano que está começando. Para a cultura chinesa, 2019 é o ano do porco. “O porco, ou javali, representa muita sorte para os chineses”, explica Heida Li, presidente da Associação Amizade Brasil-China. Segundo Heida, isso significa que 2019 será um ano de sorte, principalmente na questão financeira. “Será um ano regido pela abundância, felicidade e mudanças significativas.” O porco é também o último animal do ciclo, portanto marca o encerramento de um período com sorte e fortuna.