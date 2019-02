Além da Paulista: Veja onde estão as Ruas de Lazer de São Paulo

Uma rua onde por onde não passam carros no domingo ou feriado, com várias atividades esportivas e culturais, ocupada por pessoas de todas as idades. Pensou na avenida Paulista?

Pois saiba que a cidade de São Paulo tem diversas vias bloqueadas aos domingos e feriados com programação recreativa. Chamada de Ruas de Lazer, a iniciativa está em todas as regiões da capital, transformando aqueles lugares em ambientes de convivência – e com segurança, pois não há circulação de veículos.

Com o projeto, as pessoas se apropriam dos espaços públicos a partir da iniciativa dos próprios moradores. Para fazer parte do programa, basta ter a aprovação da maioria das pessoas que vivem no trecho que será interrompido.

Quer levar para a sua região? Então é só seguir essas três etapas:

1- Retirar dois documentos na subprefeitura do seu bairro: um abaixo assinado, que deverá ser preenchido por ao menos 80% dos moradores do trecho, e uma lista de conselho, onde serão nomeados os responsáveis pela possível Rua de Lazer;

3- A partir disso, subprefeitura e a CET fazem análises para ver se é possível aprovar a rua indicada.

