Conheça 'Hand Solo', o jovem espanhol que criou um braço robótico com blocos de Lego

Ele tem apenas 19, mas já cria coisas incríveis há 10 anos. David Aguilar, conhecido nas redes sociais por Hand Solo, é um jovem espanhol que criou um braço protético robótico para si mesmo com blocos de Lego.

Hand Solo nasceu sem o antebraço direito devido a um problema genético raro. Por isso, aos 9 anos de idade, desenvolveu, com seus brinquedos favoritos, um braço artificial.

Atualmente, o rapaz já está no quarto modelo da prótese colorida – cada versão nova lhe dava mais capacidade de movimento que a anterior. Estudante de bioengenharia na Universidade Internacional da Catalunha, Aguilar sonha em criar membros robóticos acessíveis para aqueles que necessitam.

“Quando era criança, ficava muito nervoso diante dos outros meninos porque era diferente, mas isso não me impediu de acreditar em meus sonhos”, disse Aguilar, que é natural de Andorra, um pequeno principado entre a Espanha e a França, à Reuters.

“Queria me ver no espelho como vejo os outros caras, com duas mãos”, disse ele, que só usa o braço artificial ocasionalmente e é auto-suficiente sem ele.



Todas as versões estão à vista em seu quarto no dormitório da universidade dos arredores de Barcelona. Os modelos mais recentes trazem a sigla MK e um número — uma homenagem ao super-herói Homem de Ferro e suas armaduras MK.

Aguilar, que usa peças de Lego fornecidas por um amigo, exibiu com orgulho um braço robótico vermelho e amarelo totalmente funcional que construiu aos 18 anos, dobrando-o na junta do cotovelo e flexionando a garra enquanto o motor elétrico interno zumbia.

Um vídeo publicado em seu canal de YouTube, no qual usa o apelido “Hand Solo”, informa que seu objetivo é mostrar às pessoas que nada é impossível e que a deficiência não pode contê-las.

Depois de se formar na universidade, ele quer criar soluções protéticas acessíveis para as pessoas necessitadas.

“Eu tentaria lhes dar uma prótese, mesmo que fosse de graça, para fazê-las se sentirem normais, porque o que é normal, certo?”.

