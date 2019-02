Ibovespa encerra mais um dia em queda, e dólar tem leve alta

O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou o pregão desta quinta-feira (7) com queda de 0,24%, registrando 94.405 pontos. A queda no fechamento de ontem foi mais intensa (-3,74%). O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado na segunda-feira (4).

As maiores altas foram registradas nos papéis da ViaVarejo ON NM (3,02%), Ambev S/A ON (3,65%), Cielo ON NM(3,38%), SID Nacional ON (2,26%) e Energias BR ON NM (2,24%). As ações que mais caíram fotram LOG COM Proponon NM (4,42%), Sabesp ON NM (3,26%), B3 ON NM (3,73%), BRF SA ON NM (4,01%) e Marfrig ON NM (3,67%). Os papéis da Vale estiveram entre os mais negociados, encerrando o dia com queda de 2,05%.

O dólar comercial fechou o dia em leve alta de 0,16%, cotado a R$ 3,71. O euro comercial oscilou de R$ 4,20 para 4,21.