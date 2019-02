Homem é preso por torturar e matar filha de apenas 1 mês

Um pai foi preso, na noite desta quarta-feira (6), por torturar e matar a filha de 1 mês e 20 dias, em Itatiba, Região Metropolitana de Campinas.

A polícia do interior recebeu a informação de que um bebê teria dado entrada na Santa Casa da região com marcas visíveis de tortura. Segundo a PM, a criança tinha sinais de beliscões, pancadas, mordidas por todo o corpo e fraturas nos ossos.

Procurado pela polícia, o pai da bebê, que tem 18 anos, confessou as agressões. Ele disse que batia na filha porque ela chorava muito. A criança era usada também para o homem descontar a raiva quando brigava com a mãe da menina, de 17 anos.

O pai narrou aos policiais as diversas formas de como batia na bebê, além de jogá-la com frequência no chão.

O homem foi preso por tortura seguida de morte. Ele foi levado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde está à disposição da Justiça.

A PM acionou o Conselho Tutelar e os pais da mãe, que ficaram responsáveis por ela.