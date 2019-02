Acusada de racismo, Gucci retira suéter polêmico de lojas e pede desculpas

Um suéter da coleção de inverno de 2018 da marca italiana Gucci causou revolta nas redes sociais.

Comentários majoritariamente negativos seguiram após usuários postarem imagens do item de 890 dólares, colocado à venda na loja online e também em lojas físicas. "O que a Gucci estava pensando?", "ninguém achou que isso era uma má ideia?" e "é como se marcas de luxo quisessem causar controvérsia" foram alguns dos comentários mais gentis publicados sobre o caso.

LEIA MAIS:

Campanha desafia Papa a fazer dieta vegana na Quaresma

10 anos depois, Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt se reúnem para relembrar ‘500 Dias com Ela’

Algumas horas depois da polêmica começar, a marca usou seu Instagram para publicar um pedido de desculpas, junto ao comunicado de que o item havia sido removido de todas as lojas e do site.

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs

— gucci (@gucci) February 7, 2019