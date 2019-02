Gastos com divulgação lideram despesas de deputados em 2018

Os gastos com divulgação da atividade parlamentar lideraram as despesas dos deputados no último ano da legislatura que acaba de se encerrar.

Em 2018, foram R$ 50,1 milhões de reais empenhados na promoção do próprio trabalho, segundo dados da Câmara.

Logo depois, aparecem as as despesas com bilhetes aéreos, que somaram R$ 43 milhões.

Leia mais:

Moro diz que policial não pode ser tratado como homicida

ABC é contra propostas do governo Bolsonaro, diz pesquisa

No total, vossas excelências desembolsaram R$ 201 milhões só da cota parlamentar, sem contar os salários, os assessores e outras mordomias.

Estão entre os mais gastões: Arlindo Chinaglia (PT-SP), Gorete Pereira (PR-CE) e Jonathan de Jesus (PRB-RR).

Com informações do blog do Pablo Fernandez.