Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta quinta, 7 de fevereiro

Pela sétima vez seguida, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve a Selic em 6,5% ao ano, na primeira reunião do órgão do ano. Com isso, a taxa básica de juros continua no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986.

A decisão, que já era esperada pelos analistas de mercado, foi tomada em meio a um ambiente mais benigno para a inflação e de lenta recuperação da atividade econômica.

O BC manteve a projeção de inflação para 2019 pelo cenário de mercado a 3,9%. Para 2020, a estimativa subiu agora a 3,8%, contra 3,6% anteriormente.

Em comunicado, o Copom ressalta que os próximos passos da política monetária continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação. A maioria dos analistas vê a manutenção da Selic a 6,5% ao final desde ano.

A reunião de ontem deve ter sido a última com Ilan Goldfajn no comando do BC. Seu sucessor, o economista Roberto Campos Neto, tomará posse assim que a indicação for aprovada pelo Senado.

