Campanha desafia Papa a fazer dieta vegana na Quaresma

Uma campanha mundial, apoiadas por várias personalidades como o ex-Beatle Paul McCartney, lançou um desafio para que o papa Francisco siga uma dieta vegana na Quaresma de 2019 "para ajudar a combater as mudanças climáticas".

O desafio, chamado de Million Dollar Vegan, foi lançado simultaneamente em 15 países para sensibilizar as pessoas sobre os impactos ambientais de um alimentação com consumo intensivo de carne.

A jovem ativista Genesis Butler, de 12 anos, foi a responsável por "desafiar" o Papa e é a estrela da campanha. A americana é a mais jovem palestrante do TED Talk e fundadora da Genesis for Animals. Ela assinou uma carta enviada ao Papa na qual conta como o consumo de carne tem ligações com as mudanças climáticas e com o aquecimento global.

Vegetariana desde que, com 4 anos de idade, percebeu que os nuggets eram feitos de frango, e vegana desde os 6 anos de idade, Butler é católica. O desafio ofereceu US$ 1 milhão ao Papa caso aceite cumprir a Quaresma com a dieta vegana. A verba seria doada a ações beneficentes escolhidas pelo Vaticano.

O desafio recebeu apoio de Paul McCartney, do cantor Moby, das atrizes Brigitte Bardot e Mena Suvari, do ator Joaquin Phoenix e do apresentador de TV Chris Packham.

Francisco, por sua vez, já fez diversos apelos de conscientização das mudanças climáticas. Ele dedicou sua encíclica de 2015, a "Laudato Sì", ao tema. A Quaresma em 2019 ocorre entre os dias 6 de março e 18 de abril.